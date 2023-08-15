Bolu Göynük’te Orman Yangını – Son Dakika

Son Güncelleme: 15.08.2023 21:47

Bolu’nun Göynük ilçesinde Aşağıkınık köyü yakınlarında çıkan orman yangınına itfaiye ekipleri ve helikopterler müdahale ediyor. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre il ve ilçelerden gelen ekipler çalışmalara destek veriyor. Yangının sabah saatlerinde havadan destekle sürdürülmesi planlanıyor. Aynı bölgede daha önce de yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkmıştı.

Bolu’nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Aşağıkınık köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

Hava kararmadan önce helikopterlerin de destek verdiği söndürme çalışmaları, karadan devam ediyor.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ve arazöz çalışmalara destek oluyor.

Arazinin eğimli olması nedeniyle zorlu şartlarda yürütülen çalışmaların sabah saatlerinde havadan destekle sürmesi planlanıyor.

Aynı bölgede 27 Temmuz’da da yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA



