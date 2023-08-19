Bolu’da 48 köyün katıldığı futbol turnuvası başladı

Bolu Muhtarlar Derneği ve Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 48 köyün katıldığı futbol turnuvası başladı. Turnuvada elde edilecek reklam gelirleri deprem bölgesine bağışlanacak.

Bolu Muhtarlar Derneği ve Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (AKSF) köylerin talebi üzerine geçtiğimiz yıl 28 takımın katıldığı bir futbol turnuvası düzenledi. Bolu’nun Karaçayır Mahallesi’nde bulunan AKSF’nin sportif tesislerinde düzenlenen turnuva geçen yıl büyük ilgi gördü. Bu yıl yeniden düzenlenen turnuvaya 48 köy takımı katılım sağladı. Fikstürün çekilmesinin ardından turnuva bugün Karaçayır Tesisleri’nde start aldı.

Açılış maçlarına MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, MHP Bolu İl Başkanı İlhan Durak, İl Genel Meclisi CHP Grup Başkanvekili Erhan Beykoz, Bolu AKSF Başkanı Cemalettin Metin, Bolu Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Özen ve köylerine destek için gelen seyirciler katılım sağladı.

Açılış maçlarında heyetle birlikte takımları tek tek gezen Milletvekili İsmail Akgül, köylere başarı dileklerinde bulundu.

Fikret Özen: “Hedefimiz köyler arasındaki birlik beraberliği sağlamaktı”

Turnuvanın açılış konuşmasında hedeflerinin birlik ve beraberlik olduğunu vurgulayan Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Özen, “Geçen yıl 28 köyün katıldığı turnuvaya 48 takımla devam ediyoruz. Geçen yılki kurallarımız bu sene biraz daha net ve ciddi bir şekilde uygulanacak. Yaptığımız maçlar bu maçların sonunda kimse büyük bir ödül almayacak. Ama ödülümüz birlik beraberliği sağlamak, kardeşliği pekiştirmek, sportif bir faaliyet. Bunun dışında Bolu Muhtarlar Derneği olarak köyler arasındaki birlik beraberliği sağlamaktı. Muhtar arkadaşlarımız da bu çalışmalarımıza çok destek verdiler” ifadelerini kullandı.

Turnuvanın reklam gelirlerinin deprem bölgesine gönderileceğini dile getiren Özen, “6 Şubat’ta Güneydoğu’da bir deprem yaşadık 12 ilimizde. Yani ülkenin neresinde bir acı varsa Türk milleti olarak o acıyı paylaşma noktasında, birlik beraberlik noktasında, kaynaşma noktasında biz de varız diyoruz. Bolu Muhtarlar Derneği olarak da sportif faaliyetin yanında işte 1999’da yaşadığımız depremi Güneydoğu’daki vatandaşlarımızın da acılarını paylaşmak bir nebze onlara katkı sağlayabilmek için futbol turnuvamızda reklam almaya karar verdik. İş insanlarımıza buradan sesleniyorum. Siyasetçilerimize, bürokratlarımıza, Bolu halkımıza sesleniyoruz. Burada reklam vermek isteyen vatandaşlarımız, iş insanlarımız bir metresi bin TL. Buradan toplanan miktarı Bolu valiliğimizin deprem hesabına yatırılarak Güneydoğu’daki vatandaşlarımızın yani bir nebze de olsa ya da bir tas çorba gönderebilirsek buradan yardım anlamında. Bu kampanyaya da böyle bir renk katmak istedik. İnşallah başarılı olacağız” dedi. – BOLU