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Bolu’da 5 Milyon TL Değerinde Bandrolsüz Tütün Ele Geçirildi

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Ağustos 16, 2023 12:42
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BOLU’da, polisin durdurduğu kamyonla iş yerinde, piyasa değeri 5 milyon TL olan bandrolsüz tütün ürünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik uygulama yaptı. Uygulamada, F.A. (42) idaresindeki kamyon, kontrol amacıyla durduruldu. Polis, kamyonda 548 kolide toplam 5 milyon 480 bin boş makaron ele geçirdi. Polisin genişlettiği soruşturma kapsamında operasyon yapılan F.B. (22) adlı kişiye ait iş yerinde de çeşitli markalarda toplam 9 bin 480 adet kaçak sigara, 10 bin sahte bandrollü içi boş makaron ve 37,5 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ele geçirilen tütün ürünlerinin piyasa değerinin 5 milyon TL olduğu belirtildi.

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