Bolu’da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı

Son Güncelleme: 19.08.2023 14:52

Bolu’da D-100 kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Bayram D. idaresindeki otomobil ile İsmail Y. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan Nazmiye D. ile Turgay N. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bolu’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden Bayram D. idaresindeki 14 BD 301 plakalı otomobil ile Küçük Sanayi Sitesi kavşağından dönüş yapmaya çalışan İsmail Y. yönetimindeki 28 RG 170 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan Nazmiye D. ile Turgay N. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaynak: AA



