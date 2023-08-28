Borsa İstanbul, fiyat adımı ve kotasyon yayılma aralıklarında değişikliğe gitti

26,4852-0.79%
28,5647-0.49%
1.620,06-0,86%
7941.73-0,86%
Borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları için fiyat adımları aşağıdaki şekilde belirlendi.
ESKİYENİFiyat Seviyesi (TL)Fiyat Adımı (TL)Fiyat Seviyesi (TL)Fiyat Adımı (TL)0,01-49,990,010,01-49,990,0150-99,990,0250-99,990,02100-249,990,05100-249,990,05250 ve üzeri0,10250-499,990,10500-999,990,251.000-2.499,990,502.500 ve üzeri1,00
Söz konusu sermaye piyasası araçlarında gerçekleştirilen, piyasa yapıcılık faaliyeti çerçevesinde geçerli olan maksimum kotasyon yayılma aralıkları aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde değiştirildi.
ESKİYENİFiyat Seviyesi (TL) Maksimum Yayılma Aralığı Adım SayısıFiyat Seviyesi (TL)Maksimum Yayılma Aralığı Adım Sayısı/ % Fiyat Aralığı0,01-1,0060,01-1,0061,01-2,5081,01-2,5082,51-5,00102,51-10,00105,01 ve üzeri1610,01 ve üzeri1%
Kaynak: AA
DÜNYA1 dakika önce
DÜNYA12 dakika önce
DÜNYA57 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA2 saat önce
DÜNYA4 saat önce
DÜNYA4 saat önce
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.