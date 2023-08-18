Borsa İstanbul’da gong Tatlıpınar Enerji için çaldı

İSTANBUL – Toplam tahsisat tutarının dört katı büyüklüğünde talep gören Tatlıpınar Enerji hisseleri Borsa İstanbul’da yapılan gong töreni sonrası işlem görmeye başladı. Vakıf Yatırım ve İnfo Yatırım eş liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilen halka arzın büyüklüğü ise 1 milyar 579 milyon 500 bin TL olarak gerçekleşti.

Ağaoğlu Şirketler Grubu’na bağlı Tatlıpınar Enerji’nin 10-11 Ağustos tarihlerinde yapılan talep toplama sürecinden sonra “gong töreni” Borsa İstanbul’da yapıldı. Talep toplama sürecinde 2 milyon 355 bin 601 bireysel başvuruyla yenilenebilir enerjide talep rekoru kırdığı belirtilen Tatlıpınar Enerji için yapılan gong törenine Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su Burak Kutluğ, Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkı Ağaoğlu ve Alican Ağaoğlu, Tatlıpınar Enerji Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Günay, Vakıf Yatırım Genel Müdürü Barış İnal ve İnfo Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp katıldı.

Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Ülkemizin rüzgar ve güneş potansiyeli, enerji üretiminde giderek artan şekilde kullanılmaktadır. Tatlıpınar Enerji de rüzgar enerjisi tesisiyle daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmaktadır. Yenilenebilir enerji üretimi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de stratejik bir öneme haizdir. Bu nedenle, bu sektöre olan yatırımcı talebi ve dolayısıyla yenilenebilir enerji şirketlerimizin Borsamıza olan ilgisi giderek artmaktadır. Artan bu ivmeyle sektörün yatırım ve finansman ihtiyacı da göz önünde alındığında, önümüzdeki dönemde daha fazla yenilenebilir enerji şirketinin sermaye piyasalarının sunduğu imkanlardan yararlanmak üzere Borsamıza geleceğini düşünüyoruz. Tatlıpınar Enerji, yaklaşık 1,6 milyar TL’nin üzerinde halka arz büyüklüğüne ve 2,2 milyonun üzerinde yatırımcıya ulaşan başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Halka arzın başarıyla sonuçlanması için emek harcayan herkese, tüm şirket çalışanlarına, aracı kurumlara teşekkür ediyorum. Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayan Tatlıpınar Enerji’ye Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum” şeklinde konuştu.

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu ise “Benim hayattaki ana felsefem; ne iş yapıyorsam en mükemmelini başarmaktır. Kazanmak sonrasında kendiliğinden gelir. Çalışanlarım ve iş ortaklarım ile paylaşmaktan her zaman mutlu oldum. Bugüne kadar herkese kazandırdık ve kazandırmaya devam edeceğiz. Tatlıpınar Enerji’de 2 milyon 200 binin üzerinde yeni ortağımız oldu, hepsine hayırlı olsun diyorum, gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Bu ilk halka arzımızdı ama son olmayacak, yakında tekrar görüşeceğiz” dedi.

“Yeni yatırımlara devam edeceğiz”

Talep toplama sürecinde Tatlıpınar Enerji olarak rekora imza attıklarına dikkat çeken Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su Burak Kutluğ, “Borsada işlem gören bir şirket olarak kurumsallaşma yolunda çok kritik bir eşiği geçtik. Halka arz sürecinde elde ettiğimiz gelirin büyük bir kısmını yeni yatırımlar için harcayıp, yatırımcının bize gösterdiği ilgiyi karşılıksız bırakmamayı hedefliyoruz. Gayrimenkul sektöründe oluşturduğumuz güveni, borsa yatırımcısı tarafında da sağlamak en öncelikli hedeflerimizden biri. Ağaoğlu Şirketler Grubu borsada yer almayı sevdi ve Tatlıpınar ile başlattığımız halka açılma sürecini diğer şirketlerimizle de devam ettirmeyi planlıyoruz” dedi.

Toplam tahsisat tutarının dört katı büyüklüğünde talep geldi

Tatlıpınar Enerji’nin halka arzında konsorsiyum eş lideri olan İnfo Yatırım’ın Genel Müdürü Tarkan Akgül de gong töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Cumhuriyetin 100’üncü kuruluş yıl dönümünde, kapsayıcı bir ekonominin ve sermayenin tabana yayılmasının en güçlü yöntemlerinden biri olan halka arz faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Bu başarılı halka arz sürecinde emeği geçen herkese, başta İnfo Yatırım’a güvenerek bizimle iş birliği yapan Ağaoğlu Grubu’na, halka arza yoğun ilgi gösteren yatırımcılara, değerli kurumlarımız Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takasbank’ın tüm yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz” dedi.

Yenilenebilir enerjinin tüm dünyada giderek daha da önem kazandığına dikkat çeken Vakıf Yatırım Genel Müdürü Barış İnal da “Bu alanda sektörün önemli oyuncularından biri olan Tatlıpınar Enerji’nin halka arzla birlikte gelecek dönem büyüme hedeflerini gerçekleştirme yolunda önemli bir adım attığını düşünüyorum. Toplam tahsisat tutarının dört katı büyüklüğünde gelen talebi, halka açılarak kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atan şirkete olan güvenin bir yansıması olarak görüyoruz. Büyüme hedefi yolunda Tatlıpınar Enerji’ye başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

Mevcut ödenmiş sermayesi 245,4 milyon TL olan Tatlıpınar Enerji’nin 35 milyon 100 bin adet payı sermaye artırımı, 35 milyon 100 bin adet payı ise ortak satışı olmak üzere toplamda 70 milyon 200 bin adet pay olacak şekilde yüzde 25,03’ü halka arz edildi. Halka arzın büyüklüğü ise 1 milyar 579 milyon 500 bin TL olarak gerçekleşti.