Böyle transfer açıklaması görülmedi! Hakim Ziyech, UltrAslan tribününde üçlü çektirdi

Son Güncelleme: 20.08.2023 00:07
Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech, Trabzonspor maçının ardından taraftarlarla birlikte üçlü çektirdi. Faslı yıldız, UltrAslan’ın bulunduğu tribünde futbolculara 3’lü çektirerek taraftarları sevindirdi.
Süper Lig devi Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech, Trabzonspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte UltrAslan tribününde futbolculara üçlü çektirdi.
MAÇ BİTER BİTMEZ ORTAYA ÇIKTI
Sarı-kırmızılıların KAP’a bildirdiği Hakim Ziyech, Trabzonspor maçının ardından sarı kırmızılı takımın taraftarlarıyla bir araya geldi.
3’LÜ ÇEKTİRDİ
Dünyaca ünlü Faslı yıldız, UltrAslan’ın bulunduğu tribünde taraftarlarla futbolculara 3’lü çektirdi.
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA5 saat önce
DÜNYA6 saat önce
DÜNYA7 saat önce
DÜNYA7 saat önce
DÜNYA7 saat önce
DÜNYA7 saat önce
Kadıköy’de Trafik Denetimi: 104 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı
İstanbul’da Motosikletli Sürücülere Denetim – Son Dakika
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.