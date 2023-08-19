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Böyle transfer açıklaması görülmedi! Hakim Ziyech, UltrAslan tribününde üçlü çektirdi

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Ağustos 20, 2023 00:15
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Son Güncelleme: 20.08.2023 00:07

Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech, Trabzonspor maçının ardından taraftarlarla birlikte üçlü çektirdi. Faslı yıldız, UltrAslan’ın bulunduğu tribünde futbolculara 3’lü çektirerek taraftarları sevindirdi.

Süper Lig devi Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech, Trabzonspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte UltrAslan tribününde futbolculara üçlü çektirdi.

MAÇ BİTER BİTMEZ ORTAYA ÇIKTI

Sarı-kırmızılıların KAP’a bildirdiği Hakim Ziyech, Trabzonspor maçının ardından sarı kırmızılı takımın taraftarlarıyla bir araya geldi.

3’LÜ ÇEKTİRDİ

Dünyaca ünlü Faslı yıldız, UltrAslan’ın bulunduğu tribünde taraftarlarla futbolculara 3’lü çektirdi.
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