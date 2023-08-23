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Bozüyük Akıl ve Zeka Kulübü Türkiye Kulüpler Turnuvası’na katılmak üzere yola çıktı

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Ağustos 23, 2023 13:12
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Bozüyük Akıl ve Zeka Kulübü öğrencileri, Türkiye Kulüpler Turnuvası’na katılmak üzere yola çıktı.

Bozüyük Belediyesi’nin sağladığı ücretsiz otobüs desteğiyle Bolu’ya yola çıkan Bozüyük Akıl ve Zeka Kulübü, Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) tescilli kulüplerin katılabildiği turnuvaya ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden oluşan 19 kişilik öğrenci grubu ile katılacak.

Gençlik Merkezi Spor Salonu’nda yapılacak olan ve cuma günü sona erecek turnuvada ilk gün Mangala, Pentago, Reversi ve Kulami yarışmaları yapılacak. Turnuvanın ikinci gününde ise yarışmacılar Match Madness, Sihirli Piramit, Zeka Küpü, ABC Bağlama, Pentominolar ve Q-bitz oyunlarını oynayacak.
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