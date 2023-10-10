Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kapalı Pazaryeri’nde balık satışı yapan esnafı denetledi

Son Güncelleme: 10.10.2023 18:38

Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve Belediye veteriner hekimi tarafından yapılan denetimlerde, balıkların tüketiciye uygun şartlarda sunulması için tazeliği, sunumu, hijyen şartları ve büyüklükleri kontrol edildi. Eksiklikleri görülen esnaf uyarıldı ve denetimlerin balık sezonu boyunca düzenli olarak devam edeceği belirtildi.

Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kapalı Pazaryeri’nde balık satışı yapan esnafı denetledi.

Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve Belediye veteriner hekimi tarafından balıkların tüketiciye uygun şartlarda sunulması için yapılan denetimlerde tezgahlarda satılan balıkların tazeliği, vatandaşlara sunumu ve hijyen şartlarının uygunluğunun yanı sıra balıkların büyüklükleri de kontrol edildi.

Denetimlerde ayrıca balık tezgahlarında eksiklikleri görülen esnaf uyarıldı. Vatandaşların gönül rahatlığıyla balık tüketebilmeleri amacıyla yapılan bu denetimlerin balık sezonu boyunca düzenli olarak devam edeceği belirtildi.

Kaynak: ANKA



