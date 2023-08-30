Brezilya Devlet Başkanı BRICS’in Genişlemesini Değerlendirdi

BRASİLİA, 30 Ağustos (Xinhua) — Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, geçen hafta gelişmekte olan ekonomiler blokuna yeni üyelerin katılacağının açıklanmasıyla birlikte BRICS’in “daha güçlü, kuvvetli ve önemli” hale geldiğini belirtti.

Salı günü haftalık yayımlanan Başkan ile Sohbet programında konuşan Lula da Silva, Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen BRICS liderleri zirvesini değerlendirdi.

“BRICS’in genişlemesinden sonra dünyanın artık eskisi gibi olacağını düşünmüyorum, en azından ekonomiyle ilgili meselelerde” diyen Lula da Silva, blokun üyeler arasındaki ticareti kolaylaştırmak için ortak para birimine geçebileceğini belirterek, “Zira ABD dolarıyla ticaret yapmaya devam etmemize gerek yok” dedi.

Devlet başkanı, “İşlerimizi kendi para birimlerimizle sorunsuz şekilde yürütebiliriz. Bunu yapmamız gerekiyor. Bir sonraki zirveye kadar, ihracatta kullanılacak referans para birimini oluşturup oluşturamayacağımızı görmek adına maliye bakanlarının yıl boyunca bu konu üzerinde çalışmalarına onay vermeliyiz” dedi.

Bu girişimin ABD dolarına karşı olmadığını, daha ziyade Brezilya ekonomisini desteklemeye hizmet edeceğini belirten Lula da Silva, “Bundan Brezilya, Brezilya ticareti ve Brezilya para birimi reel anlamda kazançlı çıkacak” dedi.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan BRICS, Johannesburg’da düzenlenen zirvede genişleme sürecinin başladığını duyurmuştu. Bu çerçevede Arjantin, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya ve İran’dan oluşan altı ülke Ocak 2024’te bloka katılacak.