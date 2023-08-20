BRICS Ülkeleri Uluslararası Arenada Artan Öneme Sahip

1. BRICS ülkelerinin çeşitli görüntüleri

3. BRICS ülkelerinin çeşitli görüntüleri

5. BRICS ülkelerinin çeşitli görüntüleri

7. Johannesburg kentinin çeşitli görüntüleri

Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Barış Doster kısa süre önce Xinhua’ya verdiği demeçte, BRICS ülkelerinin uluslararası arenada giderek artan önemde bir rol oynadığını ve birçok ülkenin bu bloka katılmak istediğini söyledi.

“Dünyada gelişmekte olan ve yükselen ekonomilerin, ABD hegemonyasına itirazı olan ülkelerin bir araya toplandığını ve BRICS’in giderek bir cazibe merkezi haline gelmekte olduğunu gözlemliyoruz.”

BRICS ülkeleri dünya nüfusunun yüzde 40’ından fazlasını oluştururken, küresel ekonomik üretim toplamının ise yüzde 20’sinden fazlasına tekabül ediyor.

Doster, grubun nüfuzunun artmaya devam etmesiyle birlikte, üye sayısının genişletilmesinin temel bir mesele haline geldiğini belirtti.

“BRICS üyesi olmak için 40’tan fazla devletin sıraya girdiğini, temas kurmaya çalıştığını, aday ya da aday adayı olmaya çalıştığını gözlemliyoruz. Genişlemek, güçlenmek demek; coğrafyanın ve üye ülkelerin çoğalması, çeşitlenmesi demek.”

Uzman, Çin’in eşitlikçi bir uluslararası diplomasi paradigması olarak BRICS mekanizmasını geliştirmedeki rolünden ve ilgili tüm ulusların haklarına saygı göstermesinden övgüyle bahsetti.

“Çin, hızla orta sınıflaşan, iç pazarı büyümekte, genişlemekte ve çeşitlenmekte olan bir ülke. Bu bağlamda Çin’in hem dünya ekonomisinde önemli, özel ve özgün bir konumu var hem de BRICS ülkesi olarak, BRICS beşlisi içinde önemli ve özgün bir konumu var.”

“Bu bakımdan, Çin’in bu ittifakın içinde olması BRICS’i daha güçlü, etkili ve cazip hale getiriyor.”

15. BRICS Zirvesi, 22-24 Ağustos tarihlerinde Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul’dan bildiriyor. (XHTV)