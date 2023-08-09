Burdur’un Bucak ilçesinde kayalıklara çarpan otomobilin sürücüsü öldü.
Serkan Yavuz (41) idaresindeki 34 GAN 178 plakalı otomobil, Bucak – Antalya kara yolu Korkuteli kavşağında yol kenarındaki kayalıklara çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, araçta çıkarılan Yavuz’un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından sürücüsünün cenazesi Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Bucak’ta Kayalıklara Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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