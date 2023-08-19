Bursa Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsü Seferleri İptal Edildi

Son Güncelleme: 19.08.2023 17:31

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin deniz otobüsü seferleri, Marmara Denizi’nde etkili olan fırtına nedeniyle yapılamıyor. BUDO’nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, bugün saat 17.45, 18.00, 19.00, 20.30 ve 20.45’teki seferler iptal edildi. Ayrıca, 10.30-16.15 saatleri arasındaki 8 sefer de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin deniz otobüsü seferleri, Marmara Denizi’nde etkili olan fırtına nedeniyle yapılamıyor.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, saat 17.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 18.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 19.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 20.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 20.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO’nun 10.30-16.15 saatlerindeki 8 seferi de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.

Kaynak: AA



