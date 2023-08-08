Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası’nda 33 madalya ve 3 kupa kazandı

Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası Yarışları 3-5 Ağustos 2023 tarihleri arasında Eskişehir’de yapılırken, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, organizasyonu 33 madalya ve 3 kupayla tamamladılar. 34 kulüp ve 357 sporcunun yer aldığı organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu kanocular, 1000, 500 ve 200 metrelik mesafe yarışlarda dereceye girebilmek için üst düzey performans sergilediler.

Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışların ilk günüde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 6 madalya kazanırken, ikinci gün yarışlarında 2 altın, 7 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 13 madalya elde ettiler. Nefes kesen yarışların son gününde ise Bursa Büyükşehir Belediyesporlu kanocular, 3 altın, 7 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 14 madalya kazanmayı başardılar. Elde edilen bu başarıların ardından Bursa Büyükşehir Belediyespor, genç kadınlarda Türkiye şampiyonu olurken, yıldız ve minik erkeklerde Türkiye üçüncülüğü kupalarının sahibi oldular. – BURSA