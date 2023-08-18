Bursa-Erzurum Arasında Akıllara Durgunluk Veren Dolandırıcılık

Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık, Bursa-Erzurum arasında yaşandı. Bursa’dan aldığı lüks otomobili ile memleketi Erzurum’a gelen vatandaş, aracın yolda kaza yapmasının ardından aracının şase numarasının başka bir araçtan alınarak dolandırıldığını öğrendi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa’da bir galeriden lüks otomobil alan vatandaş Erzurum’a gelirken araç yolda şanzıman arızası verdi. 70 bin TL harcayarak yeniden yola çıkan şahıs, yeniden aynı arızayla karşılaşınca aracını ekspertiz servisine götürdü. Burada yapılan detaylı araştırmada aracın şasi numaralarının yurt dışından getirilen bir araçtan alındığı ve aslında 2011 model olan aracın 2012 model olduğu belirlendi. 2,5 milyon vererek verdiği araç ile şimdi hukuki mücadele vermeye hazırlanan otomobil sahibi büyük bir şok yaşadı.

Ekspertiz firma sahibi Eyüp Yavuz, “Ben burayı denetlemek için gelmiştim. Firma sahibi olarak buradayım. Araç işletmeye geldiğinde incelediğimizde anlatılan çok farklı olduğu ortaya çıktı. Şasi numarasının farklı olduğu, 2011 tescilli olmasına rağmen aracın 2012 model parçalara sahip olduğunu gördük. Orijinal şasi numarasını bulduk. Yurt dışından Türkiye’ye girmiş bir araç. Aracın ana beynine bağlandık. Beynine müdahale edildiğini öğrendik” dedi.

Araç sahibinin dolandırıldığını anlatan Yavuz, toplamda sigorta şirketleriyle birlikte 5 milyon liralık bir dolandırıcılık yaşandığını kaydetti.

Ekspertiz uzmanı Gürkan Aras ise, “Bu araç kusurlu olan bir araç. Yurt dışından getirilen aracı bu araçla uyuşturuyorlar. Yasal bir araç değil. Araç 2011 model. Bu araç 2012 model. Ekspertiz yapan arkadaşlarımızın buna dikkat etmesi lazım. Bu araç daha önce ekspertizden hatasız çıkmış” diye konuştu.

Firma avukatı Sefa Çomaklı’nın ise yaklaşık iki hafta önce Ankara’da bulunduğu sırada Bursa’da bu aracı almak için müşteri olduğunu, ancak vazgeçtiğini burada öğrendi.

Araçla ilgili hukuki işlem yaparken, iki hafta önce talip olduğu araç görünce şaşırdığını anlatan avukat Çomaklı, “Araç tanıdık geldi. Talip olduğum araç. Çok enteresan, biz de dolandırılabilirdik. Araçla ilgili ekspertiz raporları da var. Belki de biz mağdur olabilirdik. Araç sahibine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Avukat Sefa Çomaklı, bilirkişi raporu ile birlikte adli makamlara başvuracaklarını anlattı. – ERZURUM