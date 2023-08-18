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Bursa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 18 kişi tutuklandı

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Ağustos 18, 2023 10:21
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Bursa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 188 şüpheliden 18’i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik 8-17 Ağustos’ta operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 188 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 28 kilo 800 gram metamfetamin, 22 kilogram sentetik kannabinoid, 15 kilogram skunk, 2 kilo 550 gram esrar ve 4 tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerden 18’i “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak” suçundan tutuklandı.

Diğer zanlılar ise hakkında yasal işlem yapılarak serbest bırakıldı.
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