Bursa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 18 kişi tutuklandı

Bursa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 188 şüpheliden 18’i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik 8-17 Ağustos’ta operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda, 188 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 28 kilo 800 gram metamfetamin, 22 kilogram sentetik kannabinoid, 15 kilogram skunk, 2 kilo 550 gram esrar ve 4 tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerden 18’i “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak” suçundan tutuklandı.
Diğer zanlılar ise hakkında yasal işlem yapılarak serbest bırakıldı.
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