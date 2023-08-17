Bursa’da Güneş, Ceza ve Edis Konseri

Bursa’da bir içecek firmasının Yunuseli Havalimanı’nda düzenlediği konserde Güneş, Ceza ve Edis sevenleriyle buluştu. Güneş, Ceza ve Edis söylediği şarkılarla sevenlerini adeta mest etti.
Bursa konseri Güneş’in sahneye çıkmasıyla başladı. Söylediği şarkılar ve bitmeyen enerjisiyle kendisini dinlemeye gelen sevenlerini bir kez daha hayran bırakan sanatçı, konserin harika geçtiğini söyledi.
Ceza, sahneyi yıktı geçti
Konser çerçevesinde Yunuseli Havalimanı’nda hayranlarıyla buluşan rap sanatçısı Ceza, söylediği Suspus şarkısıyla unutulmaz bir gece yaşattı. Ceza’yı dinleyen hayranlarının telefonlarıyla o anları saniye saniye kaydetmeleri gözlerden kaçmadı.
Bursa’yı sevdiğini dile getiren Ceza “Böyle seyirciyi her yerde görme şansımız olmuyor, çok güzelsin Bursa” ifadelerini kullandı.
Edis 1 ay içerisinde ikinci defa Bursa’da
61. Uluslarası Bursa Festivali’nde Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alan Edis, 1 ay sonra şehirde tekrar sahne aldı. Sahneye çıktığında Bursa’yı sevdiğini dile getiren sanatçı, söylediği şarkılarla sevenlerinin beğenisini aldı.
FantaFest Bursa konseri Edis’in sahne alması sonrası sona erdi. – BURSA
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