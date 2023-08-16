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Bursa’da Tehlikeli Trafik Anı – Son Dakika

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Ağustos 16, 2023 07:33
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Bursa’da seyir halindeyken otomobile kolunu yaslayarak sohbet etmeye başlayan sürücü, yürekleri ağza getirdi. Yaşanan anlar ise anbean kayda alındı.

Bursa’da iki sürücünün canını tehlikeye attığı anlar, görenleri şoke etti. İzmir Yolu Caddesi üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsü, yanında seyir halinde olan arkadaşını fark etti.

Araca yaslanarak ilerledi

Bir süre sonra sürücü, motosikletini yanaştırdığı aracın kapısına kolunu koyarak ilerlemeye başladı. Canını hiçe sayan sürücü, bölgedeki vatandaşların da yüreklerini ağızlarına getirdi.

O anlar kamerada

Henüz ismi belirlenemeyen motosikletin sürücüsünün, yanında seyreden otomobilin kapısına tutunarak muhabbet ettiği anlar ise başka bir sürücünün amatör kamerasına saniye saniye yansıdı. – BURSA
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