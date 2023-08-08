Bursaspor Altyapı Seçmeleri 11 Ağustos’ta

Bursaspor, altyapı seçmelerinin 11 Ağustos’ta Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri’nde gerçekleşeceğini duyurdu.

TFF 2. Lig ekibi Bursaspor’da altyapı seçmeleri, 11 Ağustos’ta yapılacak. Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri’nde gerçekleşecek olan seçmelerde 2009-2010 ve 2011 doğumlular ter dökecek. Bursaspor’dan yapılan açıklamada, “Her yıl gerçekleştirilen Bursaspor Altyapı Seçmeleri, 11 Ağustos 2023 tarihinde Vakıfköy Orhan Özselek Tesislerimizde gerçekleştirilecek. 2009-2010-2011 doğumlu sporcuların seçmeleri 11 Ağustos Cuma günü Bursaspor Vakıfköy Orhan Özselek Tesislerimizde yapılacak. Seçmelere katılacak oyuncuların kendi malzemeleri ile 11 Ağustos Cuma günü saat 15.00’de hazır bulunmaları gerekmektedir. Seçmelere gelecek oyuncuların yanlarında veli izin belgeleri getirmeleri zorunludur” ifadelerine yer verildi. – BURSA