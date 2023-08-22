Bursaspor Divan Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Bursaspor’da Divan Kurulu Toplantısı, bu akşam Timsah Park’ta gerçekleşti.

Bursaspor Kulübü’nün Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Timsah Park’ta gerçekleştirildi. Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, yaptığı açıklamada, “Yaptığımız son Genel Kurul’da, Raşit Barışıcı ve Recep Günay aday oldu. Sayın Günay’ın ilk müracaatı kabul edilmemişti. Sonrasında eksiklerini giderdi. Raşit Barışıcı ve Recep Günay’ın topladığı imzalarda ortak isimler vardı. İki aday vardı. İki arkadaşla da görüştük. Buna bir çare bulmak istiyorsanız, ‘aranızda karar verin’ dedim. Bu şekilde olursa ikinizin listesi yetmiyor. ‘Bu şekilde kabul edemeyiz’ dedim. İkisi konuştu ve Raşit başkan çekilip Recep başkana destek verdi. Biz elimizden geleni yapıyoruz. ‘Bu Bursaspor’a faydalı olacak kim gelirse gelsin hemen istifa ederiz’ dediler. Allah yukarıda. Siz bunu demeseydiniz ben sizi engelleyecek miydim? Bu sözü siz verdiniz. Ben bir tek bunu savunurum. Bu sözü tutmadığınız için de sizi tenkit ettim. Bizim size gelip de böyle yapın, şöyle yapın diyemeyiz. Ali Ay adaylığını açıkladı. Ali Ay ve Recep Günay’la toplantı yaptık. İkisi de kendi görüşlerini söyledi. Recep Günay ‘Ben devam ediyorum’ dedi. Ali Ay da ‘Yolunu açık etsin’ dedi, toplantı bitti.” ifadelerini kullandı.

Recep Günay: “Bu kadar para nereye gitti?

Toplantıda söz alan Recep Günay ise, “Bursaspor Kulübü’nde bir sürü haciz var. Kestane şekerinden dolayı haciz geldi. O zaman neredeydiniz?” diyerek Divan Kurulu’na tepki koydu.

Günay daha sonra şunları söyledi: “Bursaspor sahasında maç yapamıyor. Bu bizim ayıbımız değil. Burada bir problem yok. Neden bu sahaya yasak geldi? Recep Günay değil de başkası olsaydı bu yasak gelmezdi. Galip Sakder’e söyledim. ‘Hep birlikte Bursaspor’u ayağa kaldıralım’ dedim. Bursaspor’a zarar verenleri yargıya taşıyalım. 1,5 milyar TL borç var ama elimizde çay tabağı yok. Bu kadar para nereye gitti? Biz de hiçbir değer yok. Bursaspor Kulübü’nden 700-750 milyon TL’ye yakın, hiçbir şey alınmadan verilen bir para var. Bunları sorgulayalım. Bursaspor’un üzerinde 200’ün üzerinde icra var. Sadece dava açmak için 300 bin TL’ye ihtiyaç var. Avukat masraflarını söylemiyorum. Bursaspor sahipsiz kalmış, biz geldik herkes sahip çıkıyor. Kulübe bunlar yapılırken neredeydiniz? Biz bunları ortaya çıkartınca herkes ortaya çıkmaya başladı.” – BURSA