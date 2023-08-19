Çanakkale’deki Barajlara Yüz Binlerce Pullu Sazan Yavrusu Salındı

Son Güncelleme: 19.08.2023 09:41

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ kapsamında Umurbey Baraj Gölü, Bayramdere Baraj Gölü, Beybaş Göleti ve Balcılar Göleti’ne 484 bin balık yavrusu bırakıldı. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin katıldığı etkinlikte, balıklar doğal yaşam alanlarına salındı.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesindeki barajlara yüz binlerce pullu sazan yavrusu salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” kapsamında Umurbey Baraj Gölü, Bayramdere Baraj Gölü, Beybaş Göleti ve Balcılar Göleti’ne, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince 484 bin balık yavrusu bırakıldı.

Balıkların salındığı etkinliğe, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Erdem Düzgün, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden Mühendis Serhat Bakir, Ersin Samıkıran ve Abdulkadir Yener katıldı.

Kaynak: AA



