Çankırı’da Temmuz Ayında Konut Satışları Azaldı

Çankırı’da Temmuz ayında 176 adet konut sarıldı. Konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 azaldığı görülürken, Temmuz ayında Çankırı, konut satış sayısı bakımından 74. il oldu.

Çankırı’da Temmuz ayında 176 adet konut satıldı. Bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 11,6 azaldığı görülürken, konut satış sayısı bakımından 74. il oldu. Ayrıca, Temmuz ayında Çankırı genelinde ipotekli konut satışları 34 adet olarak açıklandı. İpotekli konut satışlarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32 azaldığı görüldü. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 19,3 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 6 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken diğer 28 tanesinin ise ikinci el satış olduğu görüldü.

Öte yandan, diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azalarak 142 adet olurken, Temmuz ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 80,7 oldu. – ÇANKIRI