Çankırı’da Yetiştirilen Kangallar Sivas’a Rakip Oldu

Çankırı’nın Eldivan ilçesindeki sertifikalı çiftlikte yetiştirilen kangallar Sivas’a rakip oldu. Tüm dünyadan talep gören kangallar Sivas’a bile gönderiliyor.

Anadolu’nun güçlü köpek ırkları arasında yer alan kangal, Çankırı’da yetiştirilerek Amerika, Almanya, Çin gibi birçok ülkeye gönderiliyor. Kangal ırkının çıkış noktası olan Sivas’tan vatandaşlar da Çankırı’daki çiftlikte yetişen kangallara talep gösteriyor. Eldivan ilçesinde bulunan, dünyanın en büyük çiftlikleri arasında yer alan çiftlikte yetişen, güçlü gövdeleri ve iri cüsseleriyle tanınan kangal cinsi köpekler özenle yapılan bakımlarının ardından Türkiye’nin birçok şehri ve yurtdışına gönderiliyor.

“Sivas’tan bile kangal isteyenler oluyor”

Köpeklerin safkanlarını korumaya çalıştıklarını belirten çiftlik sahibi Akif Metin, “Burada üretmiş olduğumuz kangalları, dünyanın dört bir yanına göndermekteyiz. Köpeklerimizin birçoğunun soy ağacı, 50 yıl öncesine kadar dayanmakta. Köpeklerimizin yurtdışından talep görmesinin sebebi, dünyadaki en safkan ve doğal köpekler olmasıdır. Genlerinde hiçbir köpeğin kanı yok. Orta Asya’dan geldikleri gibi aynı şekilde nesline uygun bir şekilde üretimini sağlıyoruz. 100 yıl önce fotoğrafı çekilmiş bir kangal köpeği ile bugün çiftliğimizde bulunan kangal köpeğini yan yana getirdiğimiz zaman hiçbir fark yok. Orta Asya’dan getirdiğimiz köpeklerin ırkını bozmadan safkan bir şekilde üretip, kangala gönül veren insanlara ulaştırıyoruz. Çiftliğimiz, dünyanın en büyük resmi kangal çiftliklerinden bir tanesi. İnsanların gelip ziyaret edebilecekleri, Türkiye’deki en büyük ender çiftliklerden bir tanesi. Sivas’tan bile kangal isteyenler oluyor. Sivas’a da gönderiyoruz. Bu köpeklerin çıkış noktası Sivas olmasına rağmen oraya da gönderiyoruz” dedi. – ÇANKIRI