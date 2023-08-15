Çankırı’nın Şabanözü ilçesindeki orman yangınında yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Çaparkayı köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine jandarma ile Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü, Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Şabanözü, Eldivan ve Yaylakent itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik uğraşı sonucu yangın kontrol altında alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Şabanözü Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
Çaparkayı Muhtarı Mustafa Kayı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının neden çıktığını henüz bilmediklerini belirterek, “Yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü. Neden çıktığı inceleme sonrası belli olacak” dedi.
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Çankırı’nın Şabanözü ilçesinde orman yangını: 10 dönüm alan zarar gördü
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