Canlı yayında ortalık fena karıştı! Rasim Ozan Kütahyalı ile Ahmet Çakar birbirine girdi

Son Güncelleme: 21.08.2023 09:51

Beşiktaş ve Pendikspor maçının değerlendirildiği programda yorumcular Ahmet Çakar ile Rasim Ozan Kütahyalı, birbirine girdi. “Ya Rasim gidecek ya ben giderim” diyen Ahmet Çakar, programı terk etti.

Ünlü yorumcular Rasim Ozan Kütahyalı ile Ahmet Çakar canlı yayında sert bir tartışma yaşadı. Beyaz TV’de yayınlanan Beyaz Futbol programındaki tartışmada Çakar, Kütahyalı’nın ısrarla kendisinden özür dilemesini istedi. Bu talebi yerine getirilmeyen Çakar, “Ya Rasim gidecek ya ben gideceğim” dedikten sonra yayını terk etti.

AHMET ÇAKAR YAYINLARA DEVAM EDECEK

Yaşananların ardından programın moderatörü Ertem Şener, sosyal medyadan bir video paylaştı. Şener, Ahmet Çakar ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında bir problem olmadığını ve Çakar’ın bir sonraki programda yayına döneceğini söyledi.



