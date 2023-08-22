Carlos Tevez, Independiente’nin yeni teknik direktörü oldu

Son Güncelleme: 22.08.2023 22:28

Arjantin Birinci Futbol Ligi takımlarından Independiente, teknik direktörlük görevine Carlos Tevez’i getirdi. 39 yaşındaki Tevez ile bir yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Tevez, daha önce ülkesinin Rosario Central takımını çalıştırmıştı.

Arjantin Birinci Futbol Ligi takımlarından Independiente, teknik direktörlük görevine Carlos Tevez’i getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki Tevez ile bir yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Futbolculuk kariyerinde Boca Juniors, Corinthians, Manchester United, Manchester City ve Juventus’un formalarını giyen Tevez, daha önce ülkesinin Rosario Central takımını çalıştırmıştı.

Kaynak: AA



