Çaycumaspor Yeni Başkanını Seçti – Son Dakika

Zonguldak Süper Amatör Lig takımlarından Çaycumaspor, uzun süren aranın ardından Olağanüstü Kongresini yaparak yeni başkanını seçti. Yeni dönemin başkanı müzisyen Şenan Kerçin oldu.

Çaycuma Belediye binasında düzenlenen Olağanüstü Kongreye açılış gündemini kayyum heyetinden Alaattin Yeşil açtı, ardından divan heyeti seçildi. Divan heyetine İsmail Uzaldı, Doğukan Kasapoğlu ve Ali Köktürk seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Seçimlerde ise kulübün başına 2023-2024 sezonu öncesinde başkanlık yapacak olan başkan adayı olarak Divan heyeti Şenan Kerçin’in ismini söyleyerek üyeler tarafından açık oy usulü ile kabul edildi ve Şenan Kerçin Çaycumaspor’un başkanı seçildi.

Takımın başkanı olan ve aynı zamanda bir müzik grubunun şefliği üstlenen Şenan Kerçin açıklamalarda bulunarak takımın artık yeni bir sayfa açtığını ifade etti. Kerçin konuşmasına şöyle devam etti:

“Öncelikle bu kulübün bu seviyelere gelmesi gerçekten çok üzücü bir durum. Bunu duyduğumda bir şekilde destek vermem gerektiğini düşündüm. Zaten bununla ilgili olarak da 1 yıldır sürekli bir istek vardı. Hatta bugün son bir çare olduğunu bilerek kulübü ortada bırakamazdık. Bir şekilde bu görevi üstlendik. İnşallah hayırlısıyla ben ve yönetim ile birlikte çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Bundan sonra Çaycumaspor asla bu durumlara düşmeyecektir. Düşmeyeceğini de inanıyorum. Müzisyen başkan severler diye düşünüyorum. Hedeflerimiz önce kulüpteki sistemi oturtturmak. Önce bir yürümeyi öğrenelim. Yürümeye başlayalım. Ondan sonra ufak ufak koşacağız. İllaki hedeflerimiz olacak. Benim açıkçası Çaycuma’yı görmek istediğim yer bugün Karabükspor 1.liglerde oynadıysa Çaycuma’da belli bir yere kadar yükselmesi kadar inanan bir insanım. Bunu yılladır sorarım. Bu kadar eski kulüp neden hala buralarda diye inşallah oralara ulaşabilirsek, ne mutlu bize. “

Başkan Kerçin, Çaycumalılar’dan destek isteyerek, ” Çaycuma halkının Çaycumaspor’a destek vermesini gerektiğine inanıyorum. Yeni bir yönetim geldi. Yani her şeyin şeffaf olacağı bir yönetim geldi. Bizlerle beraber olsunlar, bizleri desteklesinler. Bizde gereken cevabı sahada onlara vereceğimizi inanıyorum. Her zaman şampiyonluk olması gerekir. Zaten şampiyonluk yoksa bence hedef yoktur. Öncelikle bu duruma bakmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten sıfır bir kulübü alıyoruz. Hızlıca bir ekip oluşturursak tabi ki şampiyonluk.” – ZONGULDAK