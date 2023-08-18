Son dakika haberleri
Anasayfa / Spor / Çaykur Rizespor, Gustavo Sauer’i 1 yıllığına kiraladı

Çaykur Rizespor, Gustavo Sauer’i 1 yıllığına kiraladı

ABONE OL
Ağustos 18, 2023 07:11
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Son Güncelleme: 18.08.2023 10:05

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Brezilya ekiplerinden Botafogo’da forma giyen Gustavo Sauer’i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Sağlık kontrolünden geçen Sauer, yeşil-mavili renklere bağlılığını 1 yıllık sözleşmeyle imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Brezilya ekiplerinden Botafogo’da forma giyen Gustavo Sauer’i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Çaykur Rizespor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Sauer’in sağlık kontrolünden geçtiği belirtilerek, “30 yaşındaki Brezilya forvet oyuncu Gustavo Sauer, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Sauer’e, ‘hoş geldin’ diyor, başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.