Çaykur Rizespor, Gustavo Sauer’i 1 yıllığına kiraladı

Son Güncelleme: 18.08.2023 10:05
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Brezilya ekiplerinden Botafogo’da forma giyen Gustavo Sauer’i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Sağlık kontrolünden geçen Sauer, yeşil-mavili renklere bağlılığını 1 yıllık sözleşmeyle imzaladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Brezilya ekiplerinden Botafogo’da forma giyen Gustavo Sauer’i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Çaykur Rizespor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Sauer’in sağlık kontrolünden geçtiği belirtilerek, “30 yaşındaki Brezilya forvet oyuncu Gustavo Sauer, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Sauer’e, ‘hoş geldin’ diyor, başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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