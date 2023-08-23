Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Bizim Sahada Neler Yapacağımız Önemli

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında oynayacakları Trabzonspor maçı ile ilgili, “Biz tabii ki Trabzonspor’a saygı duyacağız ama önemli olan bizim sahada neler yapacağımız” dedi.

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, maç hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanın ardından açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik direktörü İlhan Palut, ligin ilk iki haftasında takımdan memnun olduğunu ancak ofansif üretkenlik konusunda eksikleri olduğunu söyledi. Palut “Genel manada takımın anlayışından memnunum ama ofansif üretkenlik olarak daha iyi olmamız gerekiyor. Özellikle de bu hafta ki maçta rakibin kırmızı kart pozisyonundan sonrasına bakarsak kesinlikle daha üretken olmamız lazımdı. Yeni bir takımız, saha da oyuncuların bir ciddiyeti var, bu önemli. Bunun üzerine koymamız gereken çok ayrıntı var, geliştirmemiz gereken yönlerimiz var. Bunlar için de hızla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Palut, “En az 4 mevkiiye daha oyuncu alacağız. Tabii bu arada takımdan ayrılacak oyuncular da muhtemel. Bu sayı ayrılacak oyuncular ile de artabilir. Daha önce transfer etmemiz gereken mevkiiler de var. Kadro derinliğini sağlamak için de mevkiiler var ama ben şuanda 4 mevkii diyorum. Lig devam ediyor. O pozisyonlarda canla başla mücadele eden arkadaşlarımız var. Bu noktada ben mevkiileri saymak istemiyorum. Bundan sonra ki hedeflerimiz gelip bize katkı sağlayacak, takım kalitemizi arttıracak, önemli oyuncuları takıma katmak” şeklinde konuştu.

“Biz tabii ki Trabzonspor’a saygı duyacağız ama önemli olan bizim sahada neler yapacağımız”

Cumartesi günü oynayacakları Trabzonspor maçını da yorumlayan Palut, karşılaşmanın 2 takım için de zor olacağına değinerek, “İki takım için de zor bir maç olacağını düşünüyorum. Trabzonspor’da da hafta sonunun moral bozukluğu ve bunu telafi etme isteği olacaktır. Biz de mücadelemizi puansal anlamda desteklemek istiyoruz. Sonuçta sadece iyi durmak, beraber hareket etmek ve mücadele etmek bu ligde takımları üste çekemiyor. Biz tabii ki Trabzonspor’a saygı duyacağız ama önemli olan bizim sahada neler yapacağımız. Kesinlikle çok iyi mücadele etmemiz lazım, beraber oynamamız lazım ve bunun yanına da ofansif üretkenlikle örnekler vermemiz gerekir. Umarım seyir açısından keyifli bir mücadele olur. İnşallah oradan iyi bir sonuçla ayrılırız” ifadelerini kullandı. – RİZE