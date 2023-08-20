Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Son Güncelleme: 20.08.2023 12:36

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri’nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Corendon Alanyaspor maçında ilk 11’de forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşunun ardından kısa pas çalışması gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1,5 saat süren idman, çift kale maçla tamamlandı.

Yarını dinlenerek geçirecek Rize temsilcisi, hazırlıklarına 22 Ağustos Salı günü devam edecek.

Kaynak: AA



