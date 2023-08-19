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Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor Berabere Kaldı

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Ağustos 19, 2023 18:33
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Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Corendon Alanyaspor ile 0-0’lık skorla berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

63. dakikada Çaykur Rizespor’un atağında John Mary’nin topuğu ile yaptığı şık pasta topla buluşan Altin Zeqiri’nin şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran tokatlayarak uzaklaştırdı. Kaleciden dönen topu önünde bulan Olawoyin’in şutunda kalecinin tokatladığı top yeniden Zeqiri’nin önüne düşünce vuruş az farkla auta çıktı

72. dakikada Çaykur Rizespor’un sol kanattan kullandığı serbest vuruluta savunmadan seken topu önüne alan Varesanovic’in şutu tekrardan defansa çarparak kornere çıktı.

90+1. dakikada Alanyaspor lehine verilen serbest vuruş kararı ile topun başına geçen Jure Balkovec’in vuruşunu kaleci Gökhan Akkan kurtardı.

90+5. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gustavo’nun vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yiğit Arslan, Furkan Ürün, Murat Temel

Çaykur Rizespor: Gökhan, Halil İbrahim, Emirhan, Seyfettin Anıl, Muhammet Taha, Mithat, Varesanovic (Oscar dk. 80), Benhur (Gustavo dk. 80), Olawoyin (Oumar dk. 90+3), Zeqiri, John Mary

Yedekler: Tarık, Zafer, Eren Emre, Sinan, Eray, Alberk, Mame For

Teknik Direktör: İlhan Palut

Alanyaspor: Ertuğrul, Yusuf, Aliti, Furkan, Antonio Augusto (Florent dk. 80), Janvier (Leroy dk. 69), Richard, Novais (Jure dk. 80), Eduardo, Anderson (Oğuz dk. 61), Efecan

Yedekler: Yusuf Karagöz, Fatih, Yunus, Umut, Emirhan, Eren

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Kırmızı Kartlar: Oğuz Aydın (Dk. 66) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Olawoyin, Seyfettin Anıl (Çaykur Rizespor), Yusuf Özdemir, Richard, Antonio Augusto (Alanyaspor) – RİZE
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