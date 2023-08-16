Çaykur Rizespor’un Godson Azubuike ameliyat edildi

Son Güncelleme: 16.08.2023 17:25
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’un orta saha oyuncusu Godson Azubuike, sakatlandığı için ameliyat edildi. Sağ diz ön çapraz bağ rüptürü ve kıkırdak yaralanması nedeniyle yapılan ameliyat başarılı geçti. Azubuike’nin sahalara dönüş süresi 6-9 ay olarak öngörüldü.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’da sakatlanan Godson Azubuike, ameliyat edildi.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusunun geçen hafta antrenmanda sakatlandığı belirtilerek, “Sağ diz ön çapraz bağ rüptürü ve kıkırdak yaralanması sebebiyle Acıbadem Maslak Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Emin Erdil tarafından artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve kıkırdak tamiri ameliyatı yapılmıştır. Ameliyatı başarılı geçen sporcumuzun sahalara tahmini geri dönüş süresi 6-9 ay olarak öngörülmüştür.” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Azubuike’ye “geçmiş olsun” temennisinde bulunuldu.
Kaynak: AA
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