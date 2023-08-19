Çekmeköy’de ‘Bir Zarfın Mutluluğu’ projesi ile 600 ihtiyaç sahibine yardım edildi

İSTANBUL – Çekmeköy ilçesinde Sultançiftliği Mahallesi’nin Muhtarı Engin Çelik, hayata geçirdiği ‘Bir Zarfın Mutluluğu’ projesi ile hayırseverlerin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağladı. Alan el ile veren elin birbirini görmeden ihtiyaçların giderildiği proje ile 600 ihtiyaç sahibine yardım ulaştırıldı. Çelik ayrıca hayata geçirdikleri farklı yardım projeleri ile de insanların hayatına dokunduklarını belirtti.

Çekmeköy ilçesinde bulunan Sultançiftliği Mahallesi’nin muhtarı Engin Çelik, hayata geçirdiği ‘Bir Zarfın Mutluluğu’ projesi ile, hayırsever vatandaşların ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım edebilmesini sağladı. Çocukların ve ihtiyaç sahibi vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını yazdığı notlar zarflar içine koyularak muhtarlıkta bulunan panoya asıldı. Muhtarlığa gelen hayırsever vatandaşlar rastgele seçtikleri zarf içerisinde yazan ihtiyaç ve talepleri karşıladı. Hayırseverlerin yardım için aldığı ürünler, muhtar Çelik ve kendisine bu projede yardımcı olan kişilerin uğraşı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerinin birbirleriyle yüz yüze gelmeden ve tanışmadan hayırların işlendiği bu proje ile şimdiye dek 600 ihtiyaç sahibinin ihtiyacı karşılandı.

Yaptıkları tek iyilik projesinin bu olmadığını belirten Muhtar Engin Çelik, bir süredir ‘Okuması Çocuklardan Hediyesi Muhtardan’ sloganıyla devam ettirdiği bir yardım projesi olduğunu ifade etti. Proje çerçevesinde, muhtarlıkta bulunan kütüphaneden kitap ödünç alan ve 15 gün içerisinde kitabı bitirip kütüphaneye geri getiren çocuklara hediye olarak spor ayakkabı, top, eşofman, farklı bir isteği ya da ihtiyaç duyduğu farklı şeyler veriliyor. Çelik, çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra onları tabletin, bilgisayarın, telefonun karşısından uzaklaştırma hedefi taşıyan bu proje ile şimdiye dek bin 283 çocuğa ulaşıldığını belirtti.

Çelik, ayrıca 3 gün kadar önce ‘Bir Kalbe de Sen Dokun’ adıyla hayata geçirdikleri proje ile şimdiye dek 80 çocuğun okul malzemesi ve kırtasiye ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi. Bu projede, ileriye dönük planlarını veya duygularını bir kağıda yazan çocukların yazdıkları notlar, muhtarlıkta bulunan kalp şeklindeki panoya asılıyor. Panodan notları alıp hayırseverler de ihtiyaç sahibi çocukların kırtasiye ihtiyaçlarını karşılıyor.

“‘Bir Yardım Eli de Senden’ sloganıyla başladık”

Ülkenin ekonomik durumu ve vatandaşların ihtiyaçları nedeniyle insanlara yardım etmek amacıyla böyle bir proje başlattıklarını belirten muhtar Engin Çelik, “Vatandaşlarımız isteklerini bir not kağıdı üzerine bize yazıp getirdiler. Biz de zarflara koyduk bunu pano haline getirdik. ‘Bir Yardım Eli de Senden’ sloganıyla başladık. Şu ana kadar 600 tane ailemizin ihtiyacına cevap verdik. Burada hayır sahibi de ihtiyaç sahibi de birbirini görmüyor. Hayır sahipleri geliyor panodan aldıkları zarfı açıyorlar. Zarfta vatandaşın adı soyadı yazmıyor iletişim bilgileri bizde. Hayır sahibi zarfta okuduğu nota göre ihtiyacı herhangi bir mağazadan alışverişi yapıyor mağazaya bırakıyor sonra bizimle irtibata geçiyor. Biz de aileyi arıyoruz, aile de gidip oradan ihtiyacını alıyor. ya da hayır sahibi muhtarlığa bırakıyor, biz de muhtarlıktan ihtiyaç sahibi komşumuza veya çocuklarımıza teslim ediyoruz” dedi.

‘Okuması Çocuklardan Hediyesi Muhtardan’ projesi

Çelik, “Vatandaşın isteğine cevap vermek bizleri de mutlu etti çünkü biz muhtarlık için seçildiğimizde halkın vergisinden maaş alıyoruz, üretmek zorundayız, halkın isteklerine cevap vermek zorundayız. Bir yaşlı çiftimiz sağ olsun bu kütüphaneyi bize bağışlamıştı. Bizim buradaki sloganımız ‘Okuması Çocuklardan Hediyesi Muhtardan’ idi. Amacımız çocukları tabletin bilgisayarın karşısından uzaklaştırmaktı, hem de aslında onların ihtiyacına cevap vermekti. Onları rencide etmeden ihtiyaçlarına cevap vererek onların hayallerine dokunmaktı amacımız. Biz kitapları onlara hediye ediyoruz onlar 15 gün içerisinde okuyup bize geri getiriyor, bizden spor ayakkabı, top, eşofman, ya da o günkü isteği neyse ona cevap vermek adına yaptık. Şimdiye kadar bin 283 çocuğumuza kitap verildi ve geri dönüşleri alındı” dedi.

‘Bir Kalbe de Sen Dokun’

Muhtar Çelik, “Eğitime destek kampanyasını biz her yıl yapıyoruz. Geçen sene balon kampanyası yapmıştık. Balonları şişiriyoruz çocukların kırtasiye malzemesinin içine koyuyoruz. Hayır sahibi de geliyor balonları patlatıyor, çocukların isteğine cevap veriyordu. Bu sene de kalp şeklinde bir sloganla yola çıktık ‘Bir Kalbe de Sen Dokun’ dedik. Biz de buradan hayır sahiplerimize diyoruz ki ‘Bir Kalbe de Sen Dokun.’ Şu ana kadar 2 günlük bir projeydi, şu anda 80 çocuğumuzun ihtiyacına cevap verildi. Çocuk başı çantası kırtasiye malzemesi gibi eşyalar ile bin 350 TL gibi bir fiyata mal oluyor” diye konuştu.

“İnsanlar bu iyilik zincirini, bu gönül köprüsünü gördüğü zaman buraya geliyor”

Bu gibi hayır projeleri ile insanlara yardım etmenin kendisini mutlu ettiğini belirten Çelik, “Ben çok mutlu oluyorum çünkü ben 9 yaşında yetim kaldım. İstanbul’a 9 yaşında geldim yetim büyüdüm. Bunu söylerken insanın tüyleri diken diken oluyor. Biz de aslında her şey kayıt altında. Yetimler, kiracılar, engelliler, her şey kayıt altında. Ben de 9 yaşından beri yetim büyüdüğüm için, karnı bir aç bir tok şekilde bir hayat sürdüm. Biz de diyoruz ki elimizde böyle bir imkan varken çocuklara, ailelere, insanlara dokunalım. Biz birilerini çağırmıyoruz aslında insanlar bu iyilik zincirini, bu gönül köprüsünü gördüğü zaman herkes buraya geliyor” diye konuştu.

Hayır projesine katkıda bulunarak ihtiyaç sahiplerine yardım eden Selda Çelik, “Aracılar oldukça ve güven verici bir süreçte ilerledik. Vicdani olarak beni çok rahatlattı. Beni çok iyi hissettirdi. Güven ortamı içerisinde böyle bir işin içinde olmak insan olarak topluma faydalı bir birey olarak kendimi iyi hissettirdi” şeklinde konuştu.

Projeye katkıda bulunanlardan Veli Akay, “Türk toplumu çok yardımsever bir toplum ancak güvenmeyi bilmeyen, ürken bir toplum. Biz Engin’e güveniyoruz. Engin ne derse arkasında koca bir kitlesi var. Keyifli, mutlu oluyorsunuz. Birilerinin hayatına dokunuyorsunuz bu mutluluk verici bir şey” diye konuştu.