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Cengiz Ünder, Fenerbahçe’ye imza atmak için gün sayıyor

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Ağustos 12, 2023 05:12
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Son Güncelleme: 12.08.2023 08:12

Marsilya’da forma giyen Cengiz Ünder’in Fenerbahçe’ye transferi tamamlanıyor. Fenerbahçe, 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek milli futbolcuyu kadrosuna katacak. Cengiz Ünder’e ise 2.5 milyon euro maaş ödenecek.

Marsilya’da top koşturan Cengiz Ünder, Fenerbahçe’ye transfer oluyor. Sarı-lacivertliler, Fransız ekibi ve futbolcu ile her konuda anlaşmaya vardı.

15 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

RMC Sport’un haberine göre; Fenerbahçe, Marsilya’ya Cengiz Ünder transferi için 15 milyon euro bonservis ödeyecek. Sarı-lacivertliler, milli futbolcuya ise 2.5 milyon euroyu bulan bir maaş verecek.

30 GOLE KATKI VERDİ

2025 yılına kadar Marsilya ile sözleşmesi devam eden Cengiz Ünder, Fransız ekibinde çıktığı 93 maçta 18 gol atarken, 12 de asist yaptı.

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