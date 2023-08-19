Çeşme’deki Silahlı Çatışmada 1 Ölü, 12 Yaralı: 5 Şüpheli Gözaltında

İzmir Valiliği, Çeşme ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan silahlı çatışmada 1 güvenlik görevlisinin ölmesi, 2’si tabancayla toplamda 12 kişinin yaralanmasına ilişkin 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İzmir’in Çeşme ilçesinde eğlence mekanında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, toplamda 12 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin İzmir Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “İlimiz Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi’ndeki bir eğlence mekanına, 19.08.2023 tarihi saat 02.15 sıralarında 5 şahsın 2 araç ile gelerek işletmenin özel güvenlik görevlisine ve içeride bulunan müşterilere ateş ederek olay yerinden kaçtıkları tespit edilmiştir. Silahla açılan ateş sonucu 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2 vatandaşımız yaralanmıştır. Ayrıca, olayda çıkan arbede nedeniyle yaralanan 10 vatandaşımız ile birlikte toplam 12 yaralı vatandaşımız çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmış olup, yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Emniyet ve jandarmamızın iş birliği içerisinde yürüttüğü çalışma sonrasında kaçan 5 şüpheli (M.M., B.Y., O.D., Ü.G., İ.A.), suç aleti 3 tabanca ile yakalanmıştır” ifadelerine yer verildi. – İZMİR