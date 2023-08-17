Çevre Bakanı Özhaseki: Kayserispor’un transfer tahtası sorunu çözülecek

Bakan Özhaseki’den Kayserispor müjdesi: “Transfer tahtasını inşallah 1 haftaya kalmaz çözeceğiz”

KAYSERİ – Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayserispor’un transfer tahtası sorununu 1 haftaya kalmadan çözeceklerini söyledi.

Birkaç gün içerisinde 40-45 futbolcunun mutabakatının hallolacağını ve sonrasında da 1 haftaya kalmadan transfer tahtasını da açacaklarını söyleyen Bakan Özhaseki, “Kayserispor’un büyük bir sıkıntısı vardı biliyorsunuz. Daha doğrusu birkaç senedir belki de biraz futbolcularla anlaşıp daha sonra gönderirken onlarla rızayla sulh olup, bir mutabakatla işi çözüp göndermekten ziyade git kardeşim başımızdan diyerek gönderilen futbolcuların daha sonra FİFA’ya giderek üzerimize gelen büyük bir yükü vardı. Biraz önce başkanımla sorduk biz de onu hatta espri olsun diye dedik ki bizim devlet işleri kolay işler sen Kayserispor’a gel ne oluyor dedik. Sağ olsun oda özetledi. Tam 51 tane futbolcuyla anlaşmak zorundaymışız. Oradan da ciddi bir rakam çıkıyor ortaya. Sayın valim, büyükşehir belediye başkanım, milletvekili arkadaşlarım hepsi bir gayrete düştüler. Kayseri’de olabilecek kim varsa, kimden ne bulunabilirse ben de katkıda bulunarak çözmeye çalışıyoruz. Tahmin ediyorum ki birkaç gün içerisinde 40-45 tane arkadaşın mutabakatı sağlanır, onlarla çözülür. İnşallah çözeriz diye ümit ediyoruz. Pazarlık ediyoruz onlarla. Böylece tahtasını açma konusunda ciddi bir adım atmış oluruz. Bir haftaya kalmaz inşallah biz bunu çözeriz diye umut ediyoruz. Orada da aldığımız sözler var. O sözler neticesinde de yerine gelecek onlar. Kayserispor’un transfer tahtasının yasaklılığı bitmiş olacak, kapı açılmış olacak ve hocalarımız herhalde ihtiyaç duydukları yerlere oyuncu alabilecekler. İnşallah açıyoruz tahtayı, uğraşıyoruz” dedi.