Chelsea, Romeo Lavia’yı transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Southampton’dan orta saha oyuncusu Romeo Lavia’yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, “19 yaşındaki oyuncu, Stamford Bridge’de 7 yıllık sözleşme imzaladı ve teknik direktör Mauricio Pochettino’nun kadrosu daha da güçleniyor.” ifadeleri yer aldı.
Lavia, Chelsea’ye transferi sonrasında, “Chelsea’ye katılmaktan ve bu heyecan verici projenin bir parçası olmaktan gerçekten çok mutluyum. Harika bir geçmişi olan harika bir futbol kulübü ve başlamak için gerçekten heyecanlıyım.” değerlendirmesinde bulundu.
Belçikalı futbolcu, geçen sezon Southampton formasıyla 35 maçta birer gol ve asistlik performans gösterdi.
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