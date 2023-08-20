CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, mevsimlik tarım işçileriyle görüştü

Son Güncelleme: 20.08.2023 15:51
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sincan’da mevsimlik tarım işçileriyle bir araya geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sincan’da mevsimlik tarım işçileriyle bir araya geldi.
CHP’den yapılan açıklamaya göre, Sincan ilçesine bağlı Çokören Mahallesi’ne giden Kılıçdaroğlu, burada mevsimlik tarım işçileri ile görüştü.
İşçilerin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, daha sonra mahalle sakinleriyle bir araya geldi.
Kaynak: AA
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