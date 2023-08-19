CHP Milletvekili Mahir Polat, Suriyeli çocuğun darp edildiği aileyi ziyaret etti

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, İzmir’in Bornova ilçesinde, çocukları bir Suriyeli tarafından darp edildiği iddia edilen aileyi ziyaret etti. Aileyi, telefonla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüren Polat, “Öldürülmeye kalkılan çocuğun babasının görüntüleri elimizde. Babaya yapılan zulüm, bu çağda kabul edilebilir değil. Onlarca polisin kafasına tekme attığı, annesini itekleyip yerlere düşürdüğü görüntüler var elimizde. Bunları kabul etmek mümkün değil. Bu vatan bizim kendi vatanımızda mülteci konumuna düşürülmeyi biz kabullenemiyoruz” dedi.

İzmir Bornova İlçesine bağlı Manavkuyu Mahallesi’nde; perşembe günü yaşanan olayda, Suriye uyruklu bir kişi 10 yaşındaki bir çocuğu darp etti. Olayın duyulmasının ardından mahalleli Suriyeliye tepki gösterdi. Polis, linç girişimi üzerine olaylara müdahale etti, Suriyeli gözaltına alındı.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP Bornova İlçe Yönetimi ile birlikte, çocukları darp edildiği iddia edilen aileyi ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Polat, aileyi telefonla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştürdü. Kılıçdaroğlu, aileye, “Geçmiş olsun. Bütün aileye selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Milletvekilimiz orada. Bizim yapacağımız bir şey olursa arkadaşımız orada her zaman emrinize amade. Biz konunun takipçisi olacağız milletvekili arkadaşımız da takipçisi olacak” dedi.

“SİZLERDEN TEK RİCAMIZ SURİYELİLERİ BURADAN ÇIKARTMAK. BİZ BUNLARI BURADA İSTEMİYORUZ”

Aile fertleri ise Kılıçdaroğlu’na yaşanan olayı anlatarak şunları söyledi:

“Sizlerden tek ricamız Suriyelileri buradan çıkartmak. Biz bunları burada istemiyoruz. Her gün bizim çocuklarımız sokakta, bunların çocuklarından dayak yiyorlar. Bu olay da aynı şekilde oldu zaten. Bizim yan tarafımızda oturan Suriyelinin birisi, kendisi 30-35 yaşlarında. Benim öz yeğenimi boğazlayıp havaya doğru kaldırıp, ‘seni öldüreceğim’ deyip duvara bir iki kere vurarak çocuğu bırakmış. Biz gelene kadar polisler gelmiş. Biz de polisler gerekeni yapar derken, polisler bize müdahale ettiler. Bizlerle biber gazı sıkıp darp ettiler. Vücudumuzda darp izleri var şu anda. Bizi ters kelepçeledikten sonra; üç saat, dört saat boyunca güneşin altında, duvara dayayıp bekledik. Biz kendimizi mülteci hissettik, orada. Zaten bıçaklarla, satırlarla gelmişlerdi.”

“MÜLTECİLERİ BU KENTTE İSTEMİYORUZ”

CHP İzmir Milletvekili Polat, Kılıçdaroğlu’na konunun takipçisi olacaklarını ve olayla ilgili kendisini bilgilendireceklerini söyledi. Polat konuyla ilgili ayrıca şunları söyledi:

“Bornova Mevlana Mahallesi’nde, sığınmacı diye adlandırılan fakat devlet tarafından çok özel korunan Suriyelilerin saldırısına uğrayan ailemiz ile birlikteyiz. Sayın Genel Başkanımız aileyi bizzat arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti ve olayın hem parti olarak hem de milletvekili, ilçe başkanı olarak takipçisinin biz olacağını talimatlarını verdi.

Biz bu vatanda asli unsurlarız, biz bu vatanı kurtaran insanların torunlarıyız, bu vatan için kan dökmüş insanlarız kendi yurdumuzda Suriyelilerin saldırılarına maruz kalıyor vatandaşlarımız ve saldırı dediğimiz iki yumruk değil satırla, silahla, bıçakla, her türlü kesici delici aletle çocuklarımız evlerinin içinde dövülmeye, darp edilmeye kalkılıyor. Kadınlarımız dövülüyorlar aileler toplu olarak bir telefonla yüzlerce kişinin saldırısına uğruyor ve burada maalesef bizim polisimiz, bizim vergilerimizle maaş alan polislerimiz bizim ailelerimize saldırıyor ve orantısız güç kullanıyor.

Aileden öldürülmeye kalkılan çocuğun babasının görüntüleri elimizde…. Babaya yapılan zulüm bu çağda kabul edilebilir değil onlarca polisin kafasına tekme attığı, annesini itekleyip yerlere düşürdüğü görüntüler var elimizde. Bunları kabul etmek mümkün değil. Bu vatan bizim kendi vatanımızda mülteci konumuna düşürülmeyi biz kabullenemiyoruz.

Orantısız bir şekilde kentimize yerleştirilen bu insanların hangi koşulda geldiklerini bilmiyoruz, kimler olduklarını bilmiyoruz yarın bize daha neler yapacağını bilmiyoruz geldikleri coğrafya tekin olan coğrafya değil. Geldikleri kültür bizim kültürümüz değil. Bu insanların bir an evvel ülkelerine geri dönmelerini istiyoruz kentlerimizde sağlıklı ve huzurlu yaşamak istiyoruz onun için vatandaşlarımızın yanındayız onun için burada birlikte hep beraber sesimizi güçlendireceğiz. Mültecileri bu kentte istemiyoruz.”

Yurttaşlar ise CHP’li Polat’a yaşanan olayı anlatarak polis tarafından kendilerine biber gazı sıkıldığını ve polis tarafından darp edildiklerini dile getirdi.