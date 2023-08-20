CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan: ‘Paranın nasıl pula döndüğünü göstermek açısından önemli bir örnek’

UĞUR İSTANBULLU

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, bir döviz bürosunda; “Bundan 10 yıl önce 100 TL verdiğimizde 166 Gürcistan Larisi alıyorduk. Bugün ise hiçbir şey söylemeye gerek yok, paranın nasıl pula döndüğünü göstermek açısından 100 TL veriyoruz 9,5 Lari alıyoruz” dedi.

Bir döviz bürosunda açıklamalarda bulunan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan şunları söyledi:

“Bundan 10 yıl önce 100 TL verdiğimizde 166 Gürcistan Larisi alıyorduk. Bugün ise hiçbir şey söylemeye gerek yok, paranın nasıl pula döndüğünü göstermek açısından; 100 TL veriyoruz 9,5 Lari alıyoruz. Bir ülkenin parası nasıl pula dönüyor en çarpıcı şekilde göstermesi açısından bir döviz bürosunda uygulamalı olarak gösterdim. Kamuoyunun takdirlerine sunuyorum.”