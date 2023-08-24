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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, TCMB’nin faiz artışını eleştirdi

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Ağustos 24, 2023 17:15
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Son Güncelleme: 24.08.2023 20:17

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz oranlarını yükseltme kararını eleştirerek, bu artışın kredilere yansıyacağını ve ekonominin yavaşlayacağını, işsizliğin daha da artacağını belirtti. Öztrak, ‘Hani ekonomi iyiydi?’ diye sordu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Tulumbada su bitti. Elin evladı KKM’yi sonlandır yoksa benden al zenginine ver diye sana para vermem dedi. Erdoğan nassı unuttu. Bu faiz artışı kredilere de yansıyacak, ekonomi yavaşlayacak işsizlik daha da artacak. Hani ekonomi iyiydi” dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faizi yüzde 17,5’tan yüzde 25’e yükseltme kararını değerlendirdi. Öztrak’ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Tulumbada su bitti. Elin evladı KKM’yi sonlandır yoksa benden al zenginine ver diye sana para vermem dedi. Erdoğan nassı unuttu. Bu faiz artışı kredilere de yansıyacak, ekonomi yavaşlayacak işsizlik daha da artacak. Hani ekonomi iyiydi?”

Kaynak: ANKA
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