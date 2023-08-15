CHP’den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi

CHP’den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı canlı yayında, Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözlerle yüklendi. Özcan, “Bunu ilk kez söylüyorum. Kılıçdaroğlu’nun içinde Atatürk’e karşı Dersim Harekatı’ndan dolayı kin var. Yıllar geçtikten sonra daha iyi anlıyorum.” ifadelerini kullandı.

CHP’den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, tv100 canlı yayınında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu. Özcan, Kılıçdaroğlu’nun Dersim Harekatı nedeniyle Atatürk’e karşı kini olduğunu savundu.

Özcan, şunları söyledi: “Bunu ilk kez söylüyorum. Kılıçdaroğlu’nun içinde Atatürk’e karşı Dersim Harekatı’ndan dolayı kin var. Yıllar geçtikten sonra daha iyi anlıyorum. Dersim’de bir harekat yapılıyor. Hukuken CHP’ye üye olup aslında CHP’li olmayanlar ‘Dersim Katliamı’ diyor. Bir bölgede ayaklanma olmuş, buna müdahale ediyorsun. Dersim’de ölen isyancılar, insanlar olmuş. Kılıçdaroğlu içinde bu ukde olarak kalmış. O yüzden Atatürk’e karşı sempati beslediğini düşünmüyorum. Çok az konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyebilmiştir. Atatürk kelimesinden hoşlandığını düşünmüyorum.”