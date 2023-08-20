Çin, Afet Yardım Çalışmaları İçin İlave Fon Tahsis Etti

BEİJİNG, 20 Ağustos (Xinhua) — Çin Maliye Bakanlığı ile Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, merkezi hükümetin selden etkilenen bölgelerdeki afet yardım çalışmalarına verdiği desteğin bir parçası olarak 1 milyar yuan (yaklaşık 139 milyon ABD doları) daha ön ödenek ayırdı.

Çin Maliye Bakanlığı Cumartesi günü yaptığı yazılı açıklamada yeni fonun, esas olarak Beijing-Tianjin- Hebei bölgesi ile Heilongjiang ve Jilin eyaletlerindekiler de dahil olmak üzere afetlerden ciddi şekilde etkilenen bölge halkına yönelik yardım çalışmalarını destekleyeceğini belirtti.

Açıklamada, yeni fon sayesinde afetlerden etkilenenlerin uygun şekilde yeniden yerleştirileceği, etkilenen bölgelerde üretimin ve yaşamın mümkün olan en kısa sürede normale döneceği ve afetlerden etkilenen bölge halkının kış gelmeden evlerine dönebilecekleri veya yeni evlere taşınabilecekleri vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında, merkezi hükümetin sel sezonunun başlamasından bu yana çeşitli sel önleme ve yardım fonları kapsamında afetten etkilenen bölgelere 9,68 milyar yuan tahsis ettiği hatırlatıldı.

Açıklamaya göre eyalet düzeyindeki mali birimlere, fonların zamanında dağıtılması, fon kullanımının denetiminin güçlendirilmesi ve insanların can ile mal güvenliğinin korunmasına öncelik verilmesi talimatı verildi.