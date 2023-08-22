Çin-Arap Ülkeleri Fuarı, Kuşak ve Yol Ticaret ve Yatırım Teşvik Konferansı ile Yinchuan’da düzenlenecek

YINCHUAN, 22 Ağustos (Xinhua) — Kuşak ve Yol Ticaret ve Yatırım Teşvik Konferansı, 21-24 Eylül tarihlerinde Çin’in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi’nin merkezi Yinchuan’da düzenlenecek olan 6. Çin-Arap Ülkeleri Fuarı çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Bölge yönetiminin Salı günü yaptığı açıklamaya göre 21 Eylül’de başlayacak iki günlük konferans, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında ekonomik ve ticari işbirliğini derinleştirmeye odaklanarak Çinli ve Arap işletmeler arasında etkileşim ve işbirliği ortamı yaratmayı hedefliyor.

Konferans kapsamında Ningxia’daki Çok Uluslu Şirketlerin Ekonomik ve Ticari İşbirliği Toplantısı, Sınır Ötesi e-ticaret İnovasyon ve Kalkınma Zirvesi, Kuşak ve Yol İnisiyatifini Ortaklaşa Yürüten Ülkelerin Denizaşırı Sanayi Parkları için Yatırım Teşvik Konferansı, Çin- Suudi Arabistan (Jazan) Sanayi Parkı ve Özel Sektörlerde Ticaret ve Yatırım Eşleştirme Toplantısı olmak üzere dört paralel forum düzenlenecek.

İlki 2013 yılında düzenlenen Çin-Arap Ülkeleri Fuarı, Çin ve Arap ülkelerinin faydaya dayalı işbirliğini teşvik etmeleri ve Kuşak ve Yol işbirliğinin yüksek kalitede ilerlemesini sağlamaları için önemli bir platform haline geldi.

Çin-Arap Ülkeleri Fuarı’na son 10 yılda 112 ülke ve bölgeden 400.000’i aşkın katılımcı ve 6.000 işletme katıldı. Fuarda modern tarım, yüksek teknolojiler ve biyotıp alanlarında 1.200’den fazla işbirliği projesine imza atıldı.

Çin şu anda Arap ülkelerinin en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor. Çin-Arap ülkeleri ticaret hacmi, 2012 yılına göre neredeyse iki katına çıkarak geçen yıl 431,4 milyar ABD dolarına yükselirken, bu yılın ilk yarısında ise 199,9 milyar ABD dolarına ulaştı.