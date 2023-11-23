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  • Çin Başbakanı Li Çiang, küresel ekonomik toparlanmada kalkınma işbirliğine öncelik verilmesini çağırıyor

Çin Başbakanı Li Çiang, küresel ekonomik toparlanmada kalkınma işbirliğine öncelik verilmesini çağırıyor

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Kasım 23, 2023 01:16
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Çin Başbakanı Li Çiang, küresel ekonomik toparlanmadaki zorluklara karşı “kalkınma işbirliğine öncelik verme” ve “kalkınma sorunlarını siyasileştirmeme” çağrısında bulundu.

Xinhua’nın haberine göre, Başbakan Li, G20 (Grup 20) ülkelerinin, dönem başkanı Hindistan’ın moderatörlüğündeki çevrim içi Liderler Zirvesi’nde konuştu.

Konuşmasında küresel ekonomik toparlanmanın hala zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Li, “G20 ülkeleri kalkınma işbirliğine öncelik vermeli, kalkınma sorunlarının siyasileştirilmesine karşı çıkmalı.” dedi.

Li, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen G20 Zirvesi’nde varılan mutabakat doğrultusunda pratik adımlar atılması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

“G20 ülkeleri arasında yakın işbirliğini sağlamak, çok taraflılığı canlandırmak, makro ekonomik politikalarda eş güdümü sağlamak ve Dünya Ticaret Örgütü ile Uluslararası Para Fonunun reformunda gelişmekte olan ülkelerin kaygılarına daha fazla kulak vermek gerekiyor.”

Li, Çin’in ekonomik toparlanma, küresel kalkınma ve refaha katkı sağlamak için tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.
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