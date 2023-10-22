Çin Ekonomisi Yıllık Yüzde 5 Büyüme Hedefini Rahatlıkla Tutabilir

WASHİNGTON, 21 Ekim (Xinhua) — Kıdemli Çin uzmanı Nicholas Lardy, Çin’in yakın zamanda açıkladığı ekonomik verilerin, yıllık yüzde 5 düzeyindeki gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyüme hedefini rahat bir şekilde tutturabileceğini gösterdiğini söyledi.

Washington merkezli Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü’nde (PIIE) kıdemli araştırmacı olan Lardy, Cuma günü Xinhua’ya elektronik posta yoluyla yaptığı açıklamada, “Yeni yayımlanan üçüncü çeyrek verileri, aşağı yönlü ekonomik sarmal hipotezini desteklemiyor. Tersine ikinci çeyreğe göre ılımlı bir toparlanmayla, yıllık yüzde 5’lik GSYİH büyüme hedefinin tutturulabileceği görüşünü destekliyor” dedi.

Çin ekonomisi, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 oranında, bir önceki döneme göreyse yüzde 1,3 büyüme gösterdi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun açıkladığı verilere göre Çin, 2023’ün ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 büyüdü.

Çin ekonomisi konusunda uzman olan Lardy, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3’lük büyümenin, ikinci çeyrekteki yüzde 0,8’lik değerin yaklaşık üçte iki fazlasına karşılık geldiğini kaydetti.

Lardy, “Kişi başına düşen harcanabilir gelir, kişi başına düşen GSYİH’den daha hızlı büyümeye devam ediyor ve kişi başına düşen tüketim, kişi başına düşen harcanabilir gelirden daha hızlı büyümeye devam ediyor ve Ağustos’ta pozitif olarak tespit ettiğim ilk yarının eğilimlerini devam ettiriyor ve artan tasarruf/hane halkı belirsizliği hipotezine karşı çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Çin’in bazı dalgalı gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek tüketici fiyat endeksi (TÜFE), Eylül’de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 arttı. Lardy, “Üretici mal fiyatları düşmeye devam ediyor, ama bu daha yavaş bir hızda gerçekleşiyor. Deflasyon hipotezini destekleyecek pek veri yok” dedi.

Kıdemli Çin gözlemcisi ayrıca ilk üç çeyrekteki özel yatırımların, daha önce olduğu üzere yüzde 0,6 düştüğünü, ama emlak hariç özel yatırımların yüzde 9,1 büyüdüğünü, bunun da ilk yarıda bildirilen yüzde 9,4’ün çok az altında kaldığını kaydetti.

Emlak hariç özel yatırımların, devlet yatırımlarından daha hızlı büyüme devam ettiğini söyleyen Lardy, “genel özel sektör belirsizliğinin büyümeyi yavaşlatması tezi için çok az veri” bulunduğunu belirtti.

Lardy, “Gayrimenkul yatırımları yavaşlamaya devam ediyor ancak ben bunun iyi bir şey olduğunu, oldukça ihtiyaç duyulan bir düzeltme olduğunu düşünüyorum” dedi.