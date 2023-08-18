Çin, Güney Afrika’dan Sığır Eti İthalatını Yeniden Başlatıyor

BEİJİNG, 18 Ağustos (Xinhua) — Çin, Güney Afrika’nın bazı bölgelerini şap hastalığının bulunmadığı alanlar olarak kabul etti ve bu bölgelerden Çin’e sığır eti ihraç edilmesine izin verdi. Ülke böylece Güney Afrika’dan sığır eti ithalatını yeniden başlatmış oldu.

Çin Gümrük Genel İdaresi’nden Cuma günü yapılan açıklamaya göre, ithalatı yeniden başlatma kararı Perşembe günü Çin Gümrük Genel İdaresi ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından yapılan ortak yazılı açıklamayla duyuruldu ve aynı gün yürürlüğe girdi.

İki kurum, daha önce Güney Afrika’daki şap salgını yüzünden bu ülkeden sığır eti ithalatına yasak getirmişti.

Açıklamada Güney Afrika’nın o tarihten bu yana şap hastalığını önlemek ve kontrol altına almak üzere birçok önlem aldığı belirtildi. İki ülkenin ilgili kurumları arasındaki yakın işbirliği, bilimsel değerlendirme ve teknik istişarelerle, Güney Afrika’nın salgın önleme ve kontrol sistemini yasalara uygun olarak kabul eden Çin, ülkeye Güney Afrika’nın ilgili bölgelerinden sığır eti ihraç edilmesine yönelik yasağı kaldıran resmi bir bildiri yayımladı.

Açıklamaya göre söz konusu ithal ürünler ülkeye girdikten sonra, Çin gümrük yetkilileri yasalara uygun teftiş ve karantina işlemleri yürüterek ilgili ürünlerin güvenli ve hijyenik olmasını sağlayacak.