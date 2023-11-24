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  • Çin, hizmet sektörünün açılımını desteklemek için çalışma planını onayladı

Çin, hizmet sektörünün açılımını desteklemek için çalışma planını onayladı

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Kasım 24, 2023 16:18
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BEİJİNG, 24 Kasım (Xinhua) — Ticaret Bakanlığı’nın Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre Çin Devlet Konseyi, Hizmet Sektörünün Açılımı için Entegre Ulusal Tanıtım Bölgesi’nin inşasını geliştirmede Beijing’i destekleyecek bir çalışma planını onayladı.

Çalışma planı, hizmet sektörünün kilit sektörlerinde reform ve açılımı derinleştirmek, yeni ortaya çıkan iş biçimleri için kural ve düzenlemeleri araştırmak ve kurumsal ticaret ve yatırım düzenlemelerini optimize etmek gibi alanlarda 170’in üzerinde pilot görev öneriyor.

Bakanlık, rehberlik ve koordinasyonu güçlendirmek, denetim ve değerlendirme çalışmaları yürütmek ve çalışma planındaki reform ve dışa açılma tedbirlerinin uygulanmasını sağlamak için ilgili devlet daireleriyle birlikte çalışacak.
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