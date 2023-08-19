Çin’de Geliştirilen Dev Hibrit Pirinç Verimli Bir Hasat Sağlıyor

1. Çeltik tarlalarının çeşitli görüntüleri
3. Çeltik tarlalarının çeşitli görüntüleri
Çin’in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’ndeki çiftçiler, Çinli tarım uzmanları tarafından geliştirilen yeni bir hibrit pirinç çeşidi olan 2 metrelik “dev pirinç”in hasadının bereketli olduğunu söyledi.
“Bu yıl 200 mu’dan (yaklaşık 13,3 hektar) fazla araziye dev hibrit pirinç ektik. Verim önceki yıllara kıyasla mu başına 150-200 kg arttı. Bunun oldukça yüksek bir verim olduğunu söyleyebilirim. Gelecek yıl çeltik tarlasını 100-200 mu daha genişletmeyi planlıyoruz ve bir başka bereketli hasat elde etmeyi umuyoruz.”
Bu dev hibrit pirinç türünün bağımsız fikri mülkiyet haklarının tümü Çin’e ait.
Boyu, normal pirincin iki katına ulaşıyor.
Dev hibrit pirinç yüksek verimli, kuraklığa dayanıklı, hastalıklara ve su basmasına karşı dirençli.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning’den bildiriyor. (XHTV)
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