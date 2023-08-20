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Çin’de Kovid Vakaları Görülme Sıklığı Düşük Seviyede Seyrediyor

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Ağustos 20, 2023 07:38
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BEİJİNG, 20 Ağustos (Xinhua) — Çin’de Kovid-19’un yeni varyantı EG.5’e bağlı vakalardaki artışa rağmen, genel Kovid-19 görülme sıklığı düşük seviyede seyrediyor.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, EG.5 ile ilişkili vakaların tüm Kovid enfeksiyonları içindeki oranı, Nisan ayında yüzde 0,6 iken şu sıralar yüzde 71,6’ya çıktı ve yeni varyant ülkedeki eyaletlerin büyük çoğunluğunda baskın varyant haline geldi. Merkez, bu eğilimin bir süre daha devam etme olasılığının yüksek olduğunu belirtti.

Merkez, mevcut vakaların yerel sağlık sistemleri üzerinde yarattığı baskının nispeten düşük olduğunu ve varyantın kısa vadede büyük ölçekli yayılmasının olası olmadığını bildirdi.
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